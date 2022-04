Atos : Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 2.747 ME au T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'Atos s'est élevé à 2.747 Millions d'euros au T1 2022, en hausse de +2,1% sur une base publiée et en baisse de -0,6% à taux de change constants. La croissance organique est ressortie à -2,4%. Le T1 2022 a ainsi montré une amélioration significative par rapport au T4 2021, où le chiffre d'affaires s'était contracté de -5,4% à taux de change constants et de -6,9% en organique, hors impact de la réévaluation d'un contrat de BPO (externalisation de processus métiers) au Royaume-Uni.

L'acquisition de Cloudreach a été finalisée le 3 janvier 2022 ; la société a été consolidée dans les comptes du Groupe et reportée dans les régions Amériques et Europe du Nord & APAC à partir de cette date. Au total, les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,7% à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe. L'impact du change s'est élevé à +2,7%, reflétant principalement l'appréciation du dollar américain et de la livre sterling par rapport à l'euro au cours de la période.

Confirmation des objectifs 2022

Atos confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2022 et réitère que sa performance se matérialisera pour l'essentiel au second semestre.

Tandis que le premier semestre sera impacté par la poursuite du déclin des services IT classiques, conjuguée à la hausse des coûts de personnel et aux perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, nous visons une amélioration au second semestre, avec un retour à une croissance positive du chiffre d'affaires à taux de change constants, et une hausse de la marge opérationnelle. Cette amélioration sera le fruit des mesures d'optimisation de la performance déjà mises en place, d'une base de comparaison plus favorable, ainsi que d'une amélioration du mix d'activités.

Le flux de trésorerie disponible devrait s'améliorer par rapport à 2021, et dépendra dans une large mesure du niveau de marge opérationnelle atteint et des fluctuations du besoin en fonds de roulement.

Pour l'ensemble de l'année, Atos prévoit :

une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre -0,5% et +1,5% ;

une marge opérationnelle de 3% à 5% ;

un flux de trésorerie disponible compris entre -150 millions d'euros et 200 millions d'euros.

Atos confirme le retrait de ses activités en Russie

Atos condamne solennellement la guerre en Ukraine. Le 5 avril, le Groupe a confirmé le retrait progressif de ses activités basées en Russie, qui ont généré environ 0,4% du chiffre d'affaires du Groupe en 2021. Atos fournit, à partir de la Russie, des services numériques essentiels à certains de ses clients internationaux.

La mise en oeuvre de ce retrait a nécessité une importante planification s'agissant des conséquences pour les activités du Groupe et pour ses employés dans ce pays. Dans le cadre d'un retrait ordonné, Atos est attentif à l'impact sur ses collaborateurs. Les services à destination des clients internationaux du Groupe actuellement fournis à partir de la Russie sont transférés vers d'autres pays, dont l'Inde et la Turquie.

Journée investisseurs d'Atos

Atos invite investisseurs et analystes à participer à un événement dédié à la présentation, par l'équipe dirigeante, du nouveau plan stratégique du Groupe. Cet événement se tiendra le 14 juin 2022 à Paris.

Le lieu, l'horaire et le contenu détaillé de l'événement seront communiqués ultérieurement...