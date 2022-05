Atos lance une solution 'Edge-to-Cloud' basée sur la 5G et l'IA

(Boursier.com) — Atos lance Atos Business Outcomes-as-a-Service (Atos BOaaS), une offre 5G, Edge et IoT développée en collaboration avec Dell Technologies.

Atos BOaaS s'appuie sur les avantages de l'architecture Cloud-to-Edge (périphérie) et Cloud-to-Far-Edge (périphérie distante) afin d'en extraire des données commercialement exploitables grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Le déploiement, le pilotage et la gestion de la solution sont automatisés de bout en bout.

L'Edge computing ajoute de la complexité aux systèmes numériques, et l'IoT génère d'importants volumes de données inexploitées. En associant l'expertise d'Atos et de Dell, Atos BOaaS permet aux entreprises d'obtenir rapidement des résultats opérationnels tangibles et reproductibles à partir de flux de données et d'analyses IoT. La solution permet également de gérer un écosystème IoT depuis un tableau de bord unique.

Atos BOaaS introduit sur le marché l'une des applications d'IA en périphérie parmi les plus innovantes, optimisée par Dell. La Streaming Data Platform de Dell crée des pipelines de données fiables, rapides et sécurisés depuis la périphérie jusqu'au cloud, qui favorisent l'analyse des données.

"Atos BOaaS associe des technologies révolutionnaires qui réinventent le processus de gestion des opérations numériques en périphérie et en périphérie distante tout autant que les smartphones ont révolutionné les communications mobiles. Ensemble, nous libérons le potentiel de la 5G de manière sécurisée, rentable et sans aucune intervention physique. Nous modernisons les applications d'entreprise pour qu'elles soient agiles, mobiles et ancrées dans l'analyse, tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone des clients", commente Dave Seybold, Directeur général d'Atos Amériques.