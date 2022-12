Atos lance un accélérateur de Data Lake sur AWS pour SAP

(Boursier.com) — Atos annonce le développement, en partenariat avec AWS, d'une nouvelle solution qui permet aux clients d'accélérer et de gérer avec précision leurs indicateurs clés de performance, en facilitant l'accès aux silos de données SAP et non SAP.

Cette nouvelle solution, "Atos' AWS Data Lake Accelerator for SAP", introduit le reporting en libre-service et à l'échelle de l'entreprise. Elle apporte des éclairages significatifs sur les changements qui interviennent au quotidien dans l'activité des clients et qui ont un impact sur les décisions à prendre pour améliorer les résultats financiers.

La solution est livrée avec des indicateurs clés de performance (KPI) prédéfinis et destinés aux équipes financières (tranches d'ancienneté pour l'examen de créances, escomptes de caisse non autorisés, montant moyen des factures impayées) et aux équipes en charge des ventes et de la distribution (problèmes de stock, retours de produits, notes de crédit et livraison, inventaires, y compris les stocks en cours, ouverts, et leur valeur). Ces indicateurs prédéfinis, et bien d'autres encore, permettent aux clients d'optimiser leur production, de suivre leurs performances commerciales, d'améliorer leurs prévisions ou la gestion du cycle de vie de leurs produits.

"Atos' AWS Data Lake Accelerator for SAP" élimine les complexités liées à la construction d'un environnement data lake et fournit un entrepôt de données complet et moderne. La solution s'appuie sur des déploiements de KPI menés précédemment et couronnés de succès, affichant une rapidité supérieure de 75% par rapport aux déploiements traditionnels. La durée de projet passe ainsi de 24 mois à 6 mois seulement. Atos est actuellement la seule entreprise connue à proposer ce type d'approche des data lakes AWS à ses clients.

Avec cette nouvelle solution, les clients bénéficient du stockage de leurs données dans les data lakes d'Amazon et de l'analyse de ces données. Le recours à un large éventail d'outils analytiques et d'apprentissage automatique permet d'obtenir et de suivre des analyses complexes. La solution comprend un logiciel d'accélération personnalisé et des services de bout en bout qui intègrent conception, préparation, évolution de plateforme et optimisation des performances.