Atos lance un accélérateur à destination des startups et PME

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos lance 'Scaler, the Atos Accelerator', son nouveau programme à destination des startups et PME, qui met l'accent sur une approche sectorielle, sur la sécurité et sur la décarbonation. Il réunit les équipes d'Atos et des startups sélectionnées afin de co-créer des solutions digitales innovantes pour des clients dans des secteurs d'activité spécifiques, en bénéficiant d'une mise sur le marché commune et accélérée. Atos Scaler soutient également les stratégies de sécurité et de décarbonation d'Atos et en fait des éléments-clés de son approche.

Une quinzaine de startups ou PME seront sélectionnées chaque année pour développer leurs projets en fonction de cas d'usages propres à chaque secteur d'activité et contribueront à enrichir l'offre actuelle d'Atos. Chaque startup ou PME apporte des solutions sectorielles spécifiques, dans la lignée du nouveau plan stratégique d'Atos (Spring), qui propose une approche centrée sur le client, par secteur d'activité. Ce programme est une nouvelle étape dans la collaboration fructueuse d'Atos avec les startups et les PME, qui a déjà donné lieu à de nombreux projets réussis.