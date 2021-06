Atos lance "ThinkAI"

(Boursier.com) — Atos annonce le lancement de "ThinkAI", une solution de bout-en-bout sécurisée et évolutive qui permet aux entreprises de concevoir, développer et fournir des applications d'intelligence artificielle (IA) haute performance.

ThinkAI s'adresse aux entreprises qui souhaitent passer du calcul haute performance traditionnel (High Performance Computing, HPC) à des simulations plus précises et plus rapides grâce à l'utilisation d'applications d'IA, ainsi qu'aux entreprises qui développent des applications d'IA et ont ainsi besoin de capacités de calcul plus puissantes.

Les applications d'IA haute performance viennent compléter la simulation HPC traditionnelle. Elles sont essentielles pour traiter et analyser efficacement des ensembles de données volumineux et complexes. Par rapport à la simulation HPC traditionnelle, la simulation basée sur l'IA permet aux chercheurs de résoudre des problèmes de manière plus rapide, précise et approfondie, tout en optimisant la rentabilité et le coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership), en réduisant l'empreinte carbone du procédé et en apportant un réel avantage concurrentiel.