Atos lance le BullSequana SH et deux nouveaux serveurs edge

(Boursier.com) — Atos lance son nouveau serveur hybride, le BullSequana SH basé sur des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, et deux nouveaux serveurs edge, le BullSequana EXR et le BullSequana EXD, pour aider les entreprises à relever les défis de l'intelligence artificielle et de l'analytique face à la croissance considérable des données.

Plus de 180 zettaoctets de données devraient être générés d'ici 2025, mais la plupart des infrastructures actuelles ne sont pas conçues pour supporter cette quantité de données. De plus, 63% des entreprises ne placent pas leurs charges de travail critiques sur des clouds publics mais préfèrent s'appuyer sur le calcul hybride pour exécuter leurs charges de travail grâce à des clouds privés et des serveurs edge afin de faire face à tout potentiel risque de sécurité.

Dans ce contexte, Atos a développé 3 nouveaux serveurs qui offrent une flexibilité extrême, une sécurité intégrée et une empreinte carbone réduite grâce à une alimentation en titane. Fabriqués dans l'usine d'Atos à Angers, ces nouveaux serveurs sont équipés des dernières technologies de calcul les plus performantes des partenaires technologiques stratégique du Groupe, associées à des cartes mères conçues par Atos avec un emballage éco-efficace. Toutes les charges de travail et toutes les applications peuvent être exécutées avec la plus faible latence et la plus grande efficacité sur le serveur. Les trois serveurs sont dotés d'une sécurité intégrée basée sur Atos Root of Trust et Atos Chain-of-Trust afin de garantir le plus haut niveau de sécurité des données à tout moment. En tant que leader de la décarbonation, Atos a conçu ses serveurs pour diminuer leur empreinte carbone. L'amélioration de la densité de calcul permet une meilleure consolidation et par conséquent une consommation d'énergie plus faible et une empreinte réduite.

"Nous sommes ravis de dévoiler aujourd'hui nos serveurs d'entreprise et edge ; il s'agit d'une étape clé pour l'activité calcul avancé d'Atos puisque notre gamme complète de serveurs est désormais entièrement renouvelée, avec le lancement de BullSequana XH3000 l'année dernière. Nous avons mis à profit notre expertise reconnue en matière de fabrication et de R&D pour développer la prochaine génération de serveurs d'entreprise et de serveurs edge afin d'aider nos clients à relever les défis liés à la croissance rapide des données, à la sécurité et à la souveraineté", commente Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur monde, calcul avancé et IA, d'Atos.