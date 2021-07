Atos lance l'Atos Computer Vision Platform

(Boursier.com) — A l'occasion des Atos Technology Days, Atos lance aujourd'hui Atos Computer Vision Platform, nouvelle plateforme de bout en bout hautement évolutive dédiée à l'analyse de vidéos et d'images enrichie par l'intelligence artificielle (IA). "Il s'agit, dans ce domaine, de la solution la plus complète actuellement disponible sur le marché car la seule à donner accès à une offre globale", estime le groupe. La plateforme offre un éventail de modèles d'IA pré-entraînés et personnalisables, enrichis par l'expertise de 6 laboratoires Atos AI Computer Vision dans le monde qui s'appuient sur des équipements et des logiciels à haute performance. La solution permet aux entreprises de traiter et d'analyser de très grandes quantités de données complexes - vidéo et image - en temps réel pour suivre, gérer et améliorer de manière automatisée les conditions de travail, processus industriels, processus de sécurité et de surveillance. Elle contribue ainsi à garantir la protection des personnes et des biens dans de multiples secteurs.