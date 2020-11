Atos lance Atos OneCloud

(Boursier.com) — Atos lance aujourd'hui Atos OneCloud, une initiative unique pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d'offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée.

Atos OneCloud permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud grâce à l'optimisation de leurs processus métiers et la modernisation de leurs applications, les rendant plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et plus centrées sur leurs clients. Soutenu par 2 milliards d'euros d'investissements sur 5 ans, Atos OneCloud sera fourni dans des environnements de Cloud public, privé ou hybride, hautement sécurisés et décarbonés.

L'ambition principale d'Atos OneCloud est de générer des avantages commerciaux concrets pour les entreprises, qui soient adaptés à leur secteur d'activité. Atos entend ainsi répondre à leurs enjeux spécifiques et s'adapter à leur niveau de maturité en matière de transformation Cloud, que leur démarche soit fondamentale, opportuniste, stratégique ou transformationnelle. D'autre part, Atos OneCloud est conçu pour être modulaire, permettant aux clients de migrer leur environnement entier vers le Cloud, ou bloc par bloc.

"Nous sommes convaincus que le Cloud est, plus que jamais, la pierre angulaire de l'économie digitale et Atos dispose d'atouts uniques pour aider ses clients à en extraire toute sa valeur", a déclaré Elie Girard, Directeur Général, Atos. "Atos OneCloud est la seule solution du marché à intégrer dans un ensemble de services de bout en bout une capacité de conseil sectoriel et une expertise dans la transformation d'applications. Atos OneCloud est la réponse pour accélérer encore davantage la transformation digitale de nos clients vers des environnements Cloud sécurisés et décarbonés. Pour tirer pleinement bénéfice du Cloud, chacun de nos clients a désormais la possibilité de co-créer son propre Plan Atos OneCloud. Profitant d'un éventail unique de compétences et de connaissances, cette feuille de route pour la transformation des entreprises sera entièrement construite et fournie par Atos, avec l'aide d'un puissant écosystème de partenaires."