Atos : la perte nette dépasse 1 MdE en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Atos s'est établi à 11,341 milliards d'euros en 2022, en hausse de +4,6% par rapport à 2021. A taux de change constants, la progression du chiffre d'affaires est ressortie à +1,3%, avec une stabilisation de la croissance organique sur l'année à +0,1%, et une contribution des acquisitions nettes des cessions à hauteur de +1,2%.

La marge opérationnelle d'Atos est ressortie à 356 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d'affaires. Dans le contexte actuel d'inflation élevée des coûts (salaires, énergie) et de tensions sur la chaîne d'approvisionnement, Atos est parvenu à améliorer très fortement sa marge opérationnelle, à 5,1% au 2e semestre, après 1,1% au 1er semestre, grâce à d'importantes actions d'amélioration de la performance.

Cependant avec notamment des coûts de réorganisation de 352 ME, une dépréciation du goodwill de 177 ME, et des frais d'autres éléments de 359 ME, Atos enregistre un résultat opérationnel de -795 ME (-2,768 MdsE un an plus tôt).

Le résultat financier s'est élevé à -175 ME en 2022. Le résultat net part du groupe ressort en perte de -1,012 MdE (-2,962 MdsE en 2021), soit une perte de -9,14 euros par action (-27,03 euros en 2021).

Situation financière

Le flux de trésorerie disponible pour Atos s'est élevé à -187 ME en 2022, dont 129 ME de coûts liés au projet de transformation du Groupe. En excluant ces coûts, le flux de trésorerie disponible s'est établi à -58 ME, ce qui constitue une forte amélioration par rapport à 2021 grâce à une maîtrise rigoureuse du besoin en fonds de roulement, ainsi qu'à un remboursement de 60 ME, en lien avec la clôture anticipée du plan de départ en Allemagne annoncé en juillet 2021.

La dette nette s'est élevée à -1,45 MdE au 31 décembre 2022, soit 2,4x l'EBO avant IFRS 16 offrant une marge de manoeuvre significative par rapport au covenant de 3,75x sur la dette bancaire du Groupe. Après avoir refinancé avec succès sa dette bancaire en juillet 2022, Atos dispose d'un financement adéquat.

La liquidité du Groupe demeure solide, avec 3,3 MdsE de trésorerie brute au 31 décembre 2022, ainsi que 2,0 MdsE de facilités de crédit non tirées.

Le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires a connu un fort rebond au 4e trimestre, atteignant 112% (71% au 3e trimestre), avec une amélioration marquée sur les deux périmètres. Pour Evidian, le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires a atteint 130% au 4e trimestre, porté à la fois par Digital et par BDS. Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 représentait 1,9 année de chiffre d'affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 6,6 MdsE, en légère baisse par rapport au 31 décembre 2021. Il représente 7 mois de chiffre d'affaires.

Pas de dividende

Le résultat net part du Groupe étant négatif en 2022, le Conseil d'Administration d'Atos a décidé, lors de sa réunion du 28 février 2023, de ne pas proposer de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Perspectives pour 2023

En 2023, la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe Atos devrait être comprise entre -1% et +1%, avec une accélération de la croissance organique d'Evidian et une diminution contrôlée du chiffre d'affaires de Tech Foundations résultant de la rationalisation de son portefeuille.

La marge opérationnelle du Groupe est attendue entre 4% et 5%. La marge opérationnelle d'Evidian est attendue en hausse par rapport à 2022 ; celle de Tech Foundations devrait rester en territoire positif, en avance par rapport au plan.