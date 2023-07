Atos : la dégringolade se poursuit

(Boursier.com) — Atos poursuit sa dégringolade en Bourse avec un titre qui chute encore de 11% à 10,05 euros ce lundi, au plus bas depuis décembre dernier. L'action de l'entreprise de services du numérique s'était déjà effondrée de plus de 22% vendredi à la suite de sa publication semestrielle. Malgré le relèvement de sa guidance annuelle, la très mauvaise surprise sur le FCF occulte tout le reste, rappelle Oddo BHF.

Si la marge opérationnelle ajustée semestrielle (à 3,8%), légèrement supérieure aux attentes, avec notamment une performance intéressante de la part de TFCo (marge de 2,5% vs 0,5% attendu par l'analyste) grâce à l'exécution de 1/3 du plan d'économies de 1,2 MdE est une bonne nouvelle, Eviden affiche une marge opérationnelle ajustée de seulement 5,3%, certes en progression de 180 pb sur un an, mais nettement inférieure aux attentes du broker (6,8%) et aux standards qu'une telle activité devrait générer, notamment afin de justifier les hauts niveaux de valorisation revendiqués par le management. Par ailleurs, cette marge ajustée au niveau groupe doit être relativisé compte tenu de charges exceptionnelles nettement supérieures aux attentes (517 ME, dont 464 ME de RRI vs 300 ME attendus). Certes le management évoque des charges exceptionnelles plus faibles pour le S2 mais il semble inévitable que le groupe dépasse sensiblement le montant de 500 ME initialement évoqué dans le plan de transformation, souligne l'analyste.

De plus, et principalement, le FCF est très nettement inférieur aux attentes, à -969 ME, et la guidance 2023 de FCF est très décevante et occulte l'upgrade de croissance : le groupe mise sur un FCF annuel proche du S1 et donc très en dessous des attentes (-540 ME pour le consensus). Atos justifie un tel chiffre par un gros dérapage attendu du BFR (dont 400 ME liés à la normalisation annoncée lors du CMD), ce que le marché pensait ne plus être d'actualité... In fine, Oddo BHF ajuste sévèrement à la baisse sa prévision de FCF, à -941 ME. Sachant que 130 ME vont dans la réduction de l'affacturage (impact neutre sur la valo), l'impact net sur sa valorisation est donc de -345 ME, soit -21% sur l'equity value avant publication, ce qui est cohérent avec la baisse du titre vendredi et l'amène à réduire mécaniquement son cours cible de 13,1 à 10,5 euros, sachant que les performances mitigées de Eviden ont également un impact négatif sur la perception du marché...

Le flux de trésorerie disponible (FCF) négatif d'Atos de 969 millions d'euros au premier semestre souligne une fois de plus la pression à laquelle est confrontée la société informatique, expliquent pour leur part les analystes de 'Bloomberg Intelligence'. Le FCF a été tiré vers le bas par les coûts élevés associés au plan de transformation de la direction, qui comprend la scission d'Eviden. Alors que la croissance d'Eviden (7% au 1S) a été résiliente et que les pertes de revenus de Tech Foundations (-0,6% au T2) se modèrent, la structure du capital des entités issues de la scission reste floue. La direction s'attend à ce que le FCF atteigne l'équilibre au second semestre, mais avec un recul mondial des dépenses informatiques ne montrant aucun signe d'apaisement, les investisseurs peuvent demander des détails supplémentaires sur la façon dont le fardeau de la dette nette (2,3 MdsE) sera réparti une fois qu'Eviden sera scindée, souligne BI.

La SocGen ('conserver') a par ailleurs réduit de son côté son objectif de 15,5 à 12 euros.