Atos : la cession de titres Worldline saluée

Atos : la cession de titres Worldline saluée









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos se distingue en début de séance à Paris avec un titre qui grimpe de 4,2% à 78,8 euros. La firme dirigée par Elie Girard a fait part de la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliards d'euros. À la suite de cette opération, Atos détient environ 7 millions d'actions Worldline sous-jacentes aux obligations et représentant environ 3,8% du capital du spécialiste des paiements. Le produit du placement sera affecté au remboursement de la dette existante ainsi qu'aux besoins généraux d'Atos.

Bryan Garnier explique que cette cession de titres pourrait permettre à Atos de finir l'année en position de trésorerie nette positive et place le groupe en bonne position pour reprendre des acquisitions plus importantes un ou deux plus tôt que prévu, tandis que la dernière a été celle de Syntel en novembre 2018 pour 3 milliards d'euros. Le broker considère que les prochaines grandes opérations de M&A devraient être consacrées à la division "Big data & Cybersecurity", qui devrait avoir généré environ 1 milliard d'euros de recettes en 2019, mais doit être renforcée pour devenir un véritable leader en matière de solutions de cybersécurité - au moins en ce qui concerne les infrastructures de sécurité. BG est à l''achat' sur la valeur avec une 'fair value' de 107 euros.

Oddo BHF réitère pour sa part son conseil 'achat' et sa cible de 95 euros.