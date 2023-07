Atos : l'union fait la force ?

(Boursier.com) — Plusieurs fournisseurs de services cloud, de semi-conducteurs et de systèmes s'unissent pour créer le consortium Ultra Ethernet, pour répondre aux besoins de l'IA et du HPC en matière de réseau à grande échelle. Le consortium Ultra Ethernet a été fondé par AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (Atos), HPE, Intel, Meta et Microsoft, qui partagent plusieurs décennies d'expérience dans le déploiement à grande échelle de réseaux, d'IA, d'infrastructures cloud et de solutions HPC. "Il ne s'agit pas de refondre l'Ethernet", a déclaré Dr. J. Metz, Président de l'Ultra Ethernet Consortium. "Il s'agit de le configurer pour améliorer l'efficacité des charges de travail ayant des exigences de performance spécifiques. Nous examinons chaque couche - des couches physiques aux logicielles - pour améliorer l'efficacité et la performance à grande échelle".

Le consortium s'emploiera à minimiser les modifications de la pile de communication tout en maintenant et en promouvant l'interopérabilité d'Ethernet. Sur le plan technique, le consortium a pour objectif de développer des spécifications, des API et des codes sources pour définir différents éléments, des caractéristiques de signalisation électrique et optique, interfaces de programmation d'application et/ou structures de données pour les communications Ethernet, des protocoles de transport réseau de bout-en-bout et au niveau de la liaison pour étendre ou remplacer les protocoles de liaison et de transport existants, des mécanismes de signalisation, de télémétrie et de contrôle d'encombrement de bout-en-bout et au niveau de la liaison, ou encore des structures logicielles, de stockage, de gestion et de sécurité, pour fluidifier une variété de charges de travail et d'environnements d'exploitation.

Le Consortium Ultra Ethernet "suivra une approche systémique caractérisée par des couches modulaires, compatibles et interopérables, ainsi qu'une intégration étroite afin d'apporter une amélioration globale à des charges de travail exigeantes. Les membres fondateurs alimenteront le consortium au sein de quatre groupes de travail : couche physique, couche de liaison, couche de transport et couche logicielle".

Ce Consortium Ultra Ethernet (UEC), lancé ce jour, réunit donc plusieurs entreprises dans le cadre d'une large coopération industrielle avec l'objectif de développer une architecture de communication Ethernet complète pour un réseau haute performance. Les charges de travail d'intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC) évoluent rapidement et nécessitent en effet des fonctionnalités, performances, une interopérabilité et un coût total de possession de premier ordre, "sans aucun compromis sur la facilité d'utilisation pour les développeurs et les utilisateurs finaux". L'infrastructure technologique Ultra Ethernet "capitalisera sur l'omniprésence et la flexibilité d'Ethernet pour gérer une grande variété de charges de travail, tout en restant évolutive et rentable".