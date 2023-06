Atos : ISS soutient le Conseil

(Boursier.com) — Dans un marché haussier avant la décision de la Fed, Atos avance timidement de 0,5% à 13,9 euros. La société internationale indépendante de conseil en vote, Institutional Shareholder Services ("ISS"), recommande aux actionnaires de voter pour toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration (Résolutions 1 à 24) et contre les quatre projets de résolutions supplémentaires (Résolutions "A", "B", "C", "D") proposés par trois actionnaires activistes détenant chacun moins de 1% des actions de la société. Ces derniers demandent notamment la révocation de Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M.Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur et la nomination de Léo Apotheker en tant qu'administrateur.

Dans son rapport publié le 13 juin, ISS, qui soutient la recommandation du Conseil d'Administration d'Atos, souligne les points suivants : "... la partie dissidente ne s'est pas opposée à la stratégie de redressement proposée et n'a pas présenté de proposition pour améliorer les performances opérationnelles... la partie dissidente n'a pas présenté d'arguments suffisamment convaincants pour justifier un changement à ce stade... Il n'y a pas de preuve tangible que le Conseil, qui a été considérablement renouvelé au cours des dernières années, ne fonctionne pas de manière satisfaisante".

Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos, a déclaré : "nous sommes heureux du soutien d'ISS et de sa recommandation aux actionnaires de voter CONTRE tous les projets de résolutions dissidents ajoutés dans le cadre de l'Assemblée Générale Mixte 2023 d'Atos. La recommandation d'ISS souligne l'amélioration continue de notre gouvernance ainsi que notre plan de transformation en cours, mis en oeuvre par une équipe de direction hautement qualifiée et un Conseil d'Administration aux compétences diverses".

Hier, Atos est monté au créneau face aux "tentatives de déstabilisation" de Cyril Charlot, associé-fondateur de Sycomore AM qui réclame le départ de l'actuel président du groupe. "Le bilan est catastrophique à tout point de vue depuis que Bertrand Meunier a pris la présidence d'Atos en 2019", a déclaré au 'Figaro' Cyril Charlot, qui propose la nomination comme administrateur de Léo Apotheker, ancien patron de SAP et Hewlett Packard. Le Conseil d'Atos s'est dit "étonné" de ce commentaire, qui valide et à la fois critique la stratégie du groupe. "Ces attaques visent uniquement à déstabiliser un groupe mobilisé pour mettre en oeuvre son redressement et sa stratégie de création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes, alors que Messieurs Léo Apotheker et Cyril Charlot ignorent tout du fonctionnement effectif de la gouvernance d'Atos", a rétorqué le CA.