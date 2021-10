Atos : ISG élogieux

(Boursier.com) — Atos a été nommé 'leader' par le rapport Provider Lens "Solutions et services de cybersécurité" d'ISG, société de recherche et de conseil en technologie de premier plan, pour la France. Atos est positionné leader des quadrants de gestion des identités et des accès (IAM, Identity and Access Management), services de sécurité managés, services techniques de sécurité et services stratégiques de sécurité. Le rapport souligne que le portefeuille complet d'Atos va au-delà des services traditionnels de conseil en cybersécurité pour offrir une véritable expertise dans les technologies IoT avancées, le big data, ou encore l'intelligence artificielle. L'approche d'Atos aide les clients à comprendre les implications des cybercrimes et de la confidentialité des données sur les dernières tendances technologiques telles que les villes et usines connectées, les nouvelles solutions du monde de la santé ou encore les véhicules intelligents.

Atos est reconnu pour sa plateforme complète de services basée sur l'IA qui comprend notamment des centres de sécurité (SOC, Security Operations Center) prescriptifs de nouvelle génération, afin d'assurer la sécurité de grandes organisations en France. Le rapport d'ISG indique également qu'Atos est en mesure de planifier, concevoir et déployer des solutions technologiques pour mettre à disposition des outils de cybersécurité avancés dédiés à la protection, à l'analyse des menaces, à la défense et à la conformité. ISG décrit par ailleurs Evidian, gamme de solutions IAM d'Atos, comme une offre aux fonctionnalités complètes, conçue dans le strict respect des réglementations européennes - ce qui fait d'elle une option IAM judicieuse pour les clients évoluant sur le sol français.