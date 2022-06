Atos inaugure son Centre d'excellence des sciences de la vie

(Boursier.com) — Atos , en accord avec le Wellcome Genome Campus de Cambridgeshire (Royaume-Uni), a annoncé l'inauguration de son Centre d'excellence mondial consacré aux sciences de la vie. Ce centre accompagnera les chercheurs sur le campus et les instituts de recherche sur le génome et la biodata dans leurs travaux en leur fournissant un accès précoce aux technologies émergente. Les équipes "auront à coeur d'accélérer le processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments et d'apporter des bénéfices sociétaux tangibles". Le Centre sera un instrument d'exploration, de découverte et de co-création. Il vient compléter les installations de calcul existantes du campus, avec un accès à des technologies de pointe - telles que l'informatique quantique, le calcul haute performance, l'edge computing et l'IA - étayées par les produits, les services et le savoir-faire d'Atos dans ces secteurs. L'installation bénéficiera également des technologies de pointe des partenaires d'Atos, notamment Arm, Intel et NetApp. Créé pendant le confinement lors de la pandémie, ce centre a déjà apporté son soutien aux chercheurs du monde entier afin d'étudier les nombreuses spécificités de ce virus.

Les experts d'Atos à travers le monde collaboreront avec les scientifiques spécialisés dans la recherche sur le génome et la biodata pour les aider à transformer leurs idées en solutions concrètes, en se focalisant sur la mise en oeuvre de la santé de précision et l'accélération du développement de médicaments au moyen de technologies numériques. L'objectif est double : créer des solutions qui permettent aux organisations de santé de concevoir des stratégies efficaces pour prévenir et gérer les maladies, et aider les organisations pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales à accélérer le développement de traitements ciblés/d'équipements médicaux et de capteurs de pointe, qui contribueront à relever les défis de la société moderne dans la santé. Les résultats de la collaboration entre Atos et les acteurs de la santé et des sciences de la vie seront présentés au Centre d'excellence par le biais d'ateliers d'innovation, de production de preuves de concept, de démonstrations et de webinaires.