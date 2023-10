Atos inaugure le Centre des Opérations Technologiques des JO 2024

(Boursier.com) — Atos a inauguré le Centre des Opérations Technologiques (Technology Operations Center - TOC), en présence de Nourdine Bihmane (Directeur Général Adjoint d'Atos en charge de Tech Foundations) et de Tony Estanguet (Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024).

D'une superficie de 610 m2, le TOC est le centre de commande des opérations technologiques des 63 sites olympiques et paralympiques, qu'ils soient dédiés aux compétitions ou non. En tant que partenaire informatique mondial du Comité International Olympique, principal intégrateur informatique et membre de l'équipe technologique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Atos joue un rôle clé dans la gestion des opérations informatiques du TOC et coordonne plus de 2.000 experts qui seront mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée des compétitions.

L'inauguration du TOC est à la fois l'aboutissement de la feuille de route établie en 2020. Le TOC est l'un des 3 sites dédiés à la technologie des Jeux Olympiques et Paralympiques, en complément du Centre des Opérations Technologiques Central (Central Technology Operations Center - CTOC) de Barcelone et du Laboratoire des Tests d'Intégration (Integration Testing Lab - ITL) de Madrid. A la fois autonomes, complémentaires et pérennes, ces trois structures informatiques réutilisables d'une édition à l'autre permettent à Atos de réduire l'impact environnemental de l'informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques.Des 'Tests Events' pour 18 sports sur 11 sites de compétition différents ont déjà permis cet été aux équipes du TOC et du CTOC de tester en conditions réelles les systèmes et applications développés par Atos, préalablement simulés au sein de l'ITL. Au total, plus de 250.000 heures de test auront été effectuées d'ici le début des compétitions.