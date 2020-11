Atos grimpe même si Orange nie tout projet d'acquisition

(Boursier.com) — Atos grimpe de 0,8% à 74,7 euros alors qu'Orange a été contraint de démentir tout projet d'acquisition du groupe informatique. L'opérateur télécoms a dû répondre à une information de l''AFP' évoquant la volonté des salariés actionnaires de plaider pour un rachat d'Atos lors du prochain conseil d'administration.

A l'issue de la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal, Orange a récupéré 2,2 milliards d'euros. Un montant qui suscite de nombreuses spéculations. Coupant court aux rumeurs, Orange a confirmé envisager "une attribution juste et équilibrée de ces fonds au bénéfice du développement de l'entreprise, de ses salariés et actionnaires, via notamment une offre réservée au personnel et un engagement sociétal renforcé dans le contexte de crise économique et sanitaire".