Atos : grimpe dans une actualité favorable

(Boursier.com) — Atos grimpe de 6,75% à 6,35 euros ce lundi à Paris alors que la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Atos Holding France (" Atos TF Business") par EP Equity Investment. Bruxelles a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné qu'il n'existe pas de chevauchement d'activités, ni de liens entre les activités des entreprises concernées dans l'Espace économique européen. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.

Par ailleurs, Eviden et Ayesa ont été sélectionnés, dans le cadre d'une joint-venture, par Canal de Isabel II (CYII), la société publique de distribution de l'eau à Madrid, pour le développement " as a service " de sa plateforme commerciale " YARA, ainsi que pour le support et la maintenance associés. Le contrat, d'une durée de quatre ans et extensible d'un an, est évalué à 51,2 millions d'euros. Canal de Isabel II gère la distribution de l'eau pour les 6,5 millions d'habitants de la Communauté de Madrid.