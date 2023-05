Atos fournit une plateforme de billetterie pour les Jeux européens 2023

(Boursier.com) — Atos , partenaire technologique numérique officiel des éditions 2023 et 2027 des Jeux européens, a franchi une étape technologique majeure avec le lancement d'une plateforme de billetterie innovante pour la 3e édition des Jeux européens qui se déroulera en Pologne dans moins de 50 jours.

Reposant sur un système avancé d'analyse de données, cette plateforme offre aux utilisateurs une expérience personnalisée, avec, tout au long du processus d'achat, des promotions exclusives adaptées à leur parcours billetterie et à leur profil. Les fans de sport disposent d'une interface interactive facile à utiliser, pour une navigation et des achats fluides, ainsi qu'une mise à disposition des billets et un service client efficaces. La solution d'identité SSO mise en place par Atos simplifie par ailleurs l'expérience utilisateur tout en réduisant la pression sur les équipes de sécurité. Outre la plateforme de billetterie, Atos développe et intègre également des technologies numériques clés pour toutes les parties prenantes des Jeux européens -fans de sport, athlètes, membres du personnel, diffuseurs et volontaires- afin qu'elles puissent bénéficier d'une expérience unique. Les solutions déployées par Atos incluent le site Web officiel de l'événement, une plateforme de données et une application mobile pour les fans, un système de gestion des volontaires, les accréditations, le réseau des sites de compétition, ainsi que la gestion des données de tous les événements sportifs.

Les Jeux européens, organisés par la Pologne du 21 juin au 2 juillet 2023, se déroulent sous la responsabilité des Comités Olympiques Européens et du Comité International Olympique. Cet événement est le premier tournoi continental de qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il vise également à faire découvrir de nouvelles disciplines qui marqueront l'avenir du sport, comme le beach handball, le teqball et le padel.