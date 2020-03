Atos fournit Arabsat

Atos fournit Arabsat









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné par Arabsat, l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde et principal fournisseur de services par satellite au Moyen-Orient et en Afrique, pour fournir une solution avancée de surveillance du trafic des satellites du groupe. Celle-ci limite les interférences dans les services d'Arabsat afin d'assurer la meilleure qualité de service aux utilisateurs finaux. Le système de surveillance des satellites d'Atos, Carrier Monitoring System (CMS) SkyMon, est désormais opérationnel dans les stations terrestres d'Arabsat dans toute la région, y compris sur le site principal de Riyad, en Arabie saoudite. Il surveille tous les signaux de charge utile et le trafic au sein de la flotte de satellites d'Arabsat, sur l'ensemble des localisations, en continu - afin de détecter, en temps réel, les interférences possibles et d'ainsi contribuer à éliminer les interruptions de service...