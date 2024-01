Atos : flambe puis réduit ses gains après les dernières annonces

(Boursier.com) — En hausse de plus de 10% à l'ouverture du marché parisien, Atos ne progresse plus que de 4% alors que la société discute à nouveau avec Airbus en vue de lui céder BDS. Atos prévoit d'ouvrir une phase de due diligence avec le géant européen, dont l'offre indicative sur l'intégralité du périmètre de BDS fait ressortir une VE de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue. Airbus s'était déjà montré intéressé par une prise de participation de 29,9% dans la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos avant d'abandonner le projet en mars dernier. Le groupe d'aéronautique avait dit alors qu'il restait ouvert à un partenariat stratégique avec Atos.

Par ailleurs, Atos n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires notamment si l'opération avec EPEI ne se réalise pas. A ce sujet, la firme souligne que les négociations exclusives se poursuivent avec EPEI sur la cession de Tech Foundations. " Les discussions se poursuivent sur le prix à payer, la structure de l'opération et le transfert d'une très grande partie des passifs attachés à Tech Foundations. Comme pour toutes négociations, il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à un accord ". En outre, " l'évolution des conditions et des réactions de marché nécessitent de réduire la taille initialement prévue de l'augmentation de capital d'Eviden. Par ailleurs, la société examine avec EPEI les conditions juridiques et financières dans lesquelles EPEI pourrait être libéré, en tout ou en partie, de son engagement d'y participer".

Enfin, Atos a confirmé être en discussion avec ses banques afin de prévoir le remboursement et le financement de ses dettes, notamment au travers de cession d'actifs, dont son activité BDS. La firme considère la cession d'actifs "bien au-delà des 400 millions d'euros mentionnés dans le communiqué du 28 juillet 2023, afin d'honorer ses échéances de financements".

Plus que jamais, le grand flou prédomine, mais ces annonces vont dans le bon sens, surtout si les performances financières de BDS sont conformes aux rumeurs de faible profitabilité et d'importants besoin d'investissements, note Invest Securities. Le prix de cession de BDS, bien qu'inférieur aux rumeurs de début 2022 (2 à 3 MdsE) est néanmoins plus élevé que ce que l'on pouvait craindre il y a quelques semaines (inférieur à 1,5 MdE). La cession de BDS engendrerait également la sortie des activités stratégiques, ce qui pourrait relancer l'intérêt spéculatif sur le dossier, souligne le courtier.