Atos : flambe après l'entrée de Onepoint au capital

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Atos bondit de 17% à 7,3 euros après que Onepoint eut annoncé détenir 9,9% du capital et 9,9% des droits de vote de la société de services numérique. " Cette prise de participation intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société, et de sa nouvelle gouvernance, et conforte la dimension stratégique des activités d'Atos ", a indiqué Onepoint.

Pour Oddo BHF ('sous-performer'), l'entrée de Onepoint - qui ne doit pas être considéré comme un chevalier blanc, ou un bon Samaritain dans cette opération - dans le capital d'Atos est une bonne nouvelle à court terme pour les détenteurs de dette, et permet de décanter la situation concernant la vente de TFCo et l'augmentation de capital, évitant ainsi la situation de blocage menant à des problèmes de liquidité et à une probable restructuration de la dette...

C'est donc aussi une bonne nouvelle dans l'absolu pour les actionnaires, qui voient le risque de tout perdre s'éloigner. Toutefois, le broker ne voit pas le management de Onepoint soutenir une augmentation de capital à un prix supérieur à la fair value qu'il aurait en tête et qui est nécessairement bas. Au-delà du possible short-squeeze à court terme lié à cette annonce, le courtier voit toujours une fair value pre-monnaie de 6 euros par action, soit 4,7 euros après dilution de l'augmentation de capital. Il reste donc prudent sur le titre.