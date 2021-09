Atos finalise le rachat de Visual BI

(Boursier.com) — Atos a bouclé l'acquisition de Visual BI, une société américaine en forte croissance et l'un des leaders de l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud. En intégrant à son portefeuille le savoir-faire, les services de conseil et les partenariats de Visual BI en matière de données dans le cloud, et ses plus de 180 employés, Atos renforce sa capacité à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de BI et d'analyse en environnements cloud, de la centralisation des données à l'offre de renseignements à forte valeur ajoutée. L'opération soutient la vision stratégique d'Atos, "qui place les données et le cloud au coeur de la transformation numérique".