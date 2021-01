Atos finalise le rachat d'In Fidem

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a confirmé la finalisation de l'acquisition de la société canadienne de conseil en cybersécurité In Fidem. Atos élargit ainsi son portefeuille de clients internationaux et son expertise dans le domaine des services de cybersécurité. Cette opération fait suite aux acquisitions de Paladion, digital.security et SEC Consult, réalisées au cours des derniers mois dans différents pays.