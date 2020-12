Atos finalise l'acquisition de SEC Consult

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a finalisé l'acquisition de SEC Consult, une société de conseil de premier plan dans le domaine de la cybersécurité, disposant d'un portefeuille solide et innovant.

Cette acquisition permet à Atos d'enrichir son offre de conseil et renforcer la capacité de ses équipes à innover dans ce domaine. Grâce à cette acquisition, Atos sera en mesure de développer de nouveaux domaines d'expertise en cybersécurité, notamment en matière de tests de sécurité comme les tests d'intrusion SAP et le red teaming, ainsi que de réponse aux incidents. D'autre part, Atos va étendre sa présence dans certaines régions clés, notamment l'APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie), tout en confirmant sa position de leader dans les services de cybersécurité dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts.

Les clients actuels de SEC Consult bénéficieront pour leur part de services innovants, combinés à l'expertise étendue d'Atos et de sa position de leader mondial dans le domaine des services gérés de sécurité (MSSP).

Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion et de digital.security, réalisées en début d'année. Elle s'inscrit dans la vision d'Atos et son engagement à innover et se développer de manière continue dans le domaine du conseil en cybersécurité, pour maintenir sa position de leader mondial.