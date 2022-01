Atos finalise l'acquisition de Cloudreach

(Boursier.com) — Le groupe Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Cloudreach, une société de services multi-cloud de premier plan spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud, ayant développé de solides partenariats avec les trois hyperscalers. Grâce à cette acquisition, Atos accueillera plus de 600 experts hautement qualifiés pour renforcer son expertise cloud mondiale.

Atos renforcera également sa stratégie d'innovation et d'automatisation en matière de cloud grâce à Cloudamize, le logiciel leader de planification et d'évaluation du cloud, qui apportera à la pratique Atos OneCloud de nouvelles capacités de migration vers le cloud. Atos OneCloud associe des services de conseil en cloud, une expertise en transformation des applications, des accélérateurs cloud prédéfinis et des talents innovants dans un ensemble de services de bout-en-bout pour aider les clients à naviguer en toute sécurité et avec fluidité dans leur environnement cloud.

" La finalisation de cette acquisition, ainsi que celles de Syntel, Maven Wave, Edifixio et, plus récemment, de VisualBI et d'AppCentrica, renforce la vision stratégique du Groupe selon laquelle le cloud est le fondement de la transformation des entreprises ", souligne Atos.