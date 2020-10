Atos : finalise l'acquisition d'EcoAct

Atos : finalise l'acquisition d'EcoAct









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a finalisé l'acquisition d'EcoAct, une société de conseil reconnue en stratégie de décarbonation. Fort d'une équipe de 160 experts climatiques, EcoAct formera avec Atos un Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation qui permettra d'accompagner les organisations de bout en bout dans la réalisation de leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.

Atos s'est récemment engagé à promouvoir et fournir des services digitaux décarbonés et l'acquisition d'EcoAct renforce ainsi encore ses compétences en la matière. L'entreprise exercera ses activités sous la marque "EcoAct, une société Atos", dirigée par les fondateurs d'EcoAct, Thierry Fornas et Gérald Maradan.

Le Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation s'appuiera sur l'expertise combinée d'Atos et EcoAct pour proposer une approche de bout en bout de la décarbonation, accompagnant les clients partout dans le monde, depuis l'évaluation complète de leur structure et l'identification des actions possibles pour atteindre la neutralité carbone, jusqu'à la fourniture de solutions pour décarboner leurs processus digitaux et commerciaux. Dans le cadre de l'offre "Contribute to Zero", il sera également possible de compenser les émissions de CO2 restantes de manière volontaire afin d'accompagner les organisations vers la neutralité carbone.

Le lancement du Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation est prévu pour le premier semestre 2021.