Atos : Eviden renforce ses capacités d'informatique quantique

(Boursier.com) — Eviden , ligne d'activités d'Atos leader dans le calcul avancé, a apporté des améliorations significatives à son offre quantique lancée récemment, Qaptiva, et a remporté un nouveau contrat.

Eviden renforce aujourd'hui ses capacités d'informatique quantique et poursuit son engagement à rendre l'informatique quantique accessible à tous en introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités dans son offre Qaptiva. Le logiciel Qaptiva présente des capacités d'émulation de plus de 100 qubits, deux tout nouveaux simulateurs de réseaux tensoriels QPU, et un nouvel environnement pour l'hybridation entre calcul haute performance (HPC) et informatique quantique. En outre, un nouveau service de conseil est désormais disponible.

Eviden place la barre plus haut en matière d'émulation quantique avec la dernière mise à jour de son logiciel Qaptiva. La nouvelle version du logiciel Qaptiva 800, anciennement connu sous le nom d'Atos Quantum Learning Machine (QLM), offre des avantages immédiats pour la validation d'algorithmes grâce à la simulation sans bruit et fournit un environnement virtuel pour tester la performance des unités de traitement quantique (QPU) avec une fidélité exceptionnelle grâce à des simulations bruitées. Les équipes R&D d'Eviden ont abouti à l'introduction de nouveaux simulateurs qui réduisent considérablement le temps de calcul tout en offrant une précision au moins aussi bonne que celle des processeurs quantiques d'aujourd'hui.

Eviden fait un pas de plus vers le calcul quantique tolérant aux erreurs (Fault-Tolerant Quantum Computation, FTQC) en introduisant Q-Pragma, un environnement qui aide les centres HPC à utiliser des algorithmes quantiques et à mettre en oeuvre l'hybridation HPC-Quantique. Cette technologie permet aux applications HPC d'utiliser l'accélération quantique et d'intégrer facilement les programmes C++ existants, permettant ainsi de rationnaliser le flux de travail et de stimuler la productivité. Q-Pragma permet également le calcul hétérogène en allouant de la mémoire et en planifiant les charges de travail sur différents processeurs. Il peut être complété par des codes de correction d'erreurs (QEC).

Qaptiva 800, peut désormais émuler plus de 100 qubits en fonction de l'algorithme et de l'émulateur utilisés. Cette amélioration confirme la pertinence des émulateurs pour développer et tester différentes classes d'algorithmes.