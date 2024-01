Atos : Eviden remporte un contrat sur le 1er supercalculateur exascale d'Europe

(Boursier.com) — Eviden , la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, a remporté un contrat auprès du centre de recherche Jülich (Allemagne) pour la construction du centre de données modulaire qui accueillera le supercalculateur EuroHPC Jupiter, le premier système exascale d'Europe.

Ce contrat fait suite à la récente sélection d'Eviden comme chef de file du consortium pour la fabrication du système Jupiter, en octobre 2023, une marque de confiance renouvelée de la part du centre de recherche Jülich.

Grâce à une conception unique, Eviden assemblera un ensemble d'environ 50 modules préconstruits et interchangeables -parmi lesquels 20 conteneurs informatiques, 15 conteneurs d'alimentation électrique et 10 conteneurs logistiques (hall, atelier, entrepôt, etc.)- sur 2.300 m2 pour former un centre de données complet, clé en main.

Avec cette solution modulaire, le client pourra bénéficier de plus de flexibilité et d'agilité sur le long terme, avec une plus grande facilité de mises à jour ou de remplacement de modules individuels, indépendamment du reste du système. Contrairement aux systèmes actuels avec lesquels le démantèlement d'un système obsolète et la mise à niveau du centre de données pour prendre en charge les nouvelles technologies peuvent prendre des semaines ou des mois et entraîner une longue indisponibilité, il suffit d'enlever un module et de le remplacer par un autre doté d'une configuration informatique mise à niveau. Il en va de même pour le sous-système d'alimentation et la zone logistique. Comparée aux centres de données traditionnels, cette approche innovante et flexible démontre les capacités d'intégration d'Eviden pour fournir une solution de calcul haute-performance complète, avec des coûts divisés par 3 et un délai de livraison réduit de 50%. Fabriqués dans l'usine Eviden d'Angers, les racks de calcul du système Jupiter seront intégrés dans les conteneurs avec le système de refroidissement, l'alimentation, le réseau et le câblage directement dans l'usine, avant la livraison chez le client. Cette étape clé permet d'accélérer considérablement le processus d'installation et de réduire le risque de découverte de défauts chez le client.