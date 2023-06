Atos : Eviden remporte un contrat de 100 M$ en Inde

(Boursier.com) — Beau contrat pour Atos en Inde. Eviden, qui regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité de l'ESN, a remporté un contrat stratégique de 100 millions de dollars avec le NCMRWF, pour le compte du Ministère indien des Sciences de la Terre. Dans le cadre de ce contrat, Eviden fournira deux nouveaux supercalculateurs dédiés à la modélisation météorologique et à la recherche climatique pour l'Institut Indien de météorologie tropical (IITM) et Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF).

Ces systèmes, basés sur le BullSequana XH2000 d'Eviden, bénéficieront d'une performance combinée allant jusqu'à 21,3 pétaflops et s'appuieront sur la technologie brevetée de refroidissement à eau chaude d'Eviden, Direct Liquid Cooling. Dans le cadre du contrat, les centres de données des deux sites seront également mis à niveau.