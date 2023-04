Atos : Eviden ouvre 3 Cloud Centers

(Boursier.com) — Eviden -la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité- annonce l'ouverture de 3 Cloud Centers, en Inde (Bangalore et Pune) et en Pologne (Bydgoszcz), pour accompagner chaque étape du parcours cloud de ses clients dans le monde, de la migration vers le cloud et l'optimisation continue à l'accélération de l'innovation, dans le respect de leurs enjeux de cybersécurité.

Chaque Cloud Center est dédié à un flux spécifique (Migration, CloudOps ou Ingénierie), s'appuyant sur l'approche d'Eviden pour les services cloud de bout en bout à grande échelle.

Les 3 cloud centers proposent une variété de services aux acteurs publics et privés mondiaux, comprenant une offre de cloud public natif alignée sur les technologies des hyperscalers et des partenaires en termes d'infrastructure, d'applications et de données, ainsi que de continuum edge-to-cloud. Cette offre vise des secteurs d'activité clés, tels que les services financiers et l'assurance ; la santé et les sciences de la vie ; l'industrie ; le secteur public et la défense ; les ressources et les services ; les télécommunications, les médias et le divertissement.