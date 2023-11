Atos : Eviden lance EcoDesignCloud

(Boursier.com) — Eviden -la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité- annonce le lancement d'EcoDesignCloud, sa nouvelle plateforme de confiance basée sur le cloud qui accompagne les entreprises dans la gestion et le développement de produits durables grâce à un calcul fiable de leur impact environnemental et ce, à chaque étape de leur cycle de vie.

Grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, EcoDesignCloud fournit une analyse multicritère de la performance environnementale d'un produit, sur la base de 16 indicateurs d'impact PEF (Product Environmental Footprint ou empreinte environnementale du produit), en prenant en compte l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour offrir aux entreprises une évaluation complète. "Notre objectif global est de proposer à nos clients une solution capable d'évaluer les produits massivement, plus rapidement et à moindre coût pour d'accélérer la transformation durable du plus grand nombre d'entreprises", a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur mondial HPC, IA et Quantique chez Eviden, Groupe Atos. "EcoDesignCloud aide les entreprises à inscrire la conception de produits au coeur de leur stratégie environnementale et donc à développer leur propre expertise éco-responsable".

Rappelons qu'EcoDesignCloud fait partie du portefeuille de solutions et de services de conseil de développement durable d'Eviden, dont le but est d'aider ses clients tous secteurs confondus à atteindre rapidement leurs objectifs en matière de décarbonation et de RSE.