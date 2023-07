Atos : Eviden et Schneider Electric remportent un contrat majeur avec EDF

(Boursier.com) — Eviden (Atos), via sa ligne d'activités Worldgrid, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie et le contrôle-commande nucléaire, et Schneider Electric, ont signé un "contrat majeur" avec EDF. Les deux groupes fourniront les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six centrales nucléaires (de type EPR2) en projet chez EDF, dans le cadre du plan de relance de la filière nucléaire annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron. Alors qu'EDF a récemment annoncé avoir engagé les procédures d'autorisations nécessaires au démarrage de la construction de deux premiers EPR2 à Penly prévu mi-2024, Worldgrid (Eviden) et Schneider Electric démarrent les travaux afin de concevoir, qualifier et construire le futur contrôle-commande standard de niveau 1 pour les tranches nucléaires concernées.

Dans le cadre de ce contrat, Worldgrid, depuis le campus d'ISERAN en région grenobloise, sera responsable de l'intégration et de la programmation des automates, ainsi que de la réalisation de l'ensemble des logiciels permettant une automatisation poussée de la traduction des schémas fonctionnels de pilotage en programmes automates. Schneider, depuis son bureau d'études basé à Aix-en-Provence, aura la responsabilité de fournir l'infrastructure matérielle architecturée autour des automates de type M580 (gamme nucléaire) répondant au bon niveau de qualification en termes de sureté nucléaire. Cette production sera réalisée dans les usines françaises de Schneider Electric. Ce système de contrôle permettra à EDF "de gérer et contrôler efficacement ses réacteurs nucléaires, en s'assurant d'une grande disponibilité, et en toute sureté".