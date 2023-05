Atos : Eviden déploiera 80% de capacité GPU supplémentaire pour le supercalculateur du DiRAC au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Eviden , la ligne d'activités d'Atos leader dans le calcul avancé, et l'Université d'Édimbourg annoncent aujourd'hui une extension de contrat de trois ans pour augmenter la capacité de calcul du BullSequana XH2000 déjà en place. Ce supercalculateur, économe en énergie, a été fourni par Atos pour faciliter le système "Extreme Scaling Service" de DiRAC (Distributed Research Utilising Advanced Computing), qui regroupe les ressources de calcul intensif des universités de Cambridge, de Durham, de Leicester et d'Édimbourg.

Cela permettra à la communauté scientifique britannique de poursuivre des recherches de pointe sur un large éventail de sujets, allant de la simulation de l'évolution de l'univers à la modélisation de la structure fondamentale de la matière.

Dans le cadre de ce contrat, Eviden augmentera la puissance du système existant en fournissant du matériel supplémentaire, dont 256 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA A100 Tensor Core, soit 80 % de capacité en plus, ce qui permettra aux scientifiques de la communauté du Science and Technology Facilities Council (STFC) de faire avancer la recherche en physique théorique.

Les ingénieurs d'Eviden installeront, configureront et intégreront les nouveaux noeuds de GPU dans le système de pointe, situé dans la capitale écossaise. Un stockage DDN supplémentaire et un réseau InfiniBand NVIDIA Quantum seront également fournis.

Le professeur Luigi Del Debbio, professeur de physique théorique à l'université d'Édimbourg et responsable du projet a souligné : "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat stratégique avec Eviden qui permettra à notre communauté scientifique grandissante d'exploiter des ressources de supercalcul de plus en plus puissantes et de faire des découvertes potentiellement révolutionnaires dans tous les domaines de recherche soutenus par le DiRAC. L'équipement modernisé s'appuiera sur le succès du système actuel, améliorant encore notre offre de systèmes HPC et renforçant la position de l'Université d'Édimbourg en tant que centre de supercalcul de premier plan au niveau mondial."