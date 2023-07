Atos : Eviden conclut un partenariat avec l'ETRI

(Boursier.com) — Eviden , la ligne d'activités d'Atos leader dans calcul avancé, et ETRI, l'Institut Sud-Coréen de recherche en électronique et télécommunications, ont signé un accord de 3 ans dans le domaine du calcul haute-performance (HPC).

Ensemble, Eviden et l'ETRI accompagneront le plan sud-coréen d'innovation dans la technologie HPC et contribueront à renforcer et à développer l'écosystème industriel du pays en collaborant à des projets de R&D sur les technologies HPC clés et en codéveloppant des solutions de nouvelle génération.

Dans le cadre des projets de R&D communs, les deux entités étudieront les technologies clés afin de renforcer la compétitivité et se concentreront sur 4 domaines clés : le cadre multi-locataires ("multi-tenant") et la topologie du réseau fédérateur ("backbone") pour tirer parti du modèle "as-a-service", l'accélération en transit pour accroître les performances, et la gestion de l'énergie par refroidissement pour améliorer l'efficacité énergétique.

La collaboration débouchera également sur le codéveloppement de technologies clés pour construire le calcul de prochaine génération. Il s'agit notamment d'architectures logicielles, de systèmes de stockage, de technologies d'interconnexion ainsi que de la gestion de l'énergie et de la chaleur. Eviden et l'ETRI étendront également les partenariats localement ou développeront de nouveaux cas d'usage régionaux afin de partager leur expertise et de favoriser un écosystème industriel solide en Corée du Sud.