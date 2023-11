Atos : Eviden collabore avec Microsoft pour aider ses clients à tirer profit du cloud et de l'IA générative

(Boursier.com) — Eviden , la ligne d'activité du groupe Atos leader dans le digital, le big data, le cloud et la sécurité, s'associe avec Microsoft pour aider les clients, de divers secteurs, à migrer vers le cloud, et faciliter leur utilisation du service Azure OpenAI. Eviden s'appuiera sur son expertise en matière de Machine Learning et d'IA, combinée au service OpenAI d'Azure, pour accélérer leurs commercialisations communes et renforcer les solutions industrielles d'Eviden basées sur l'IA.

En tant que partenaire de confiance de Microsoft, avec son équipe d'experts et ses solutions de déploiement avancé, Eviden permet aux entreprises d'exploiter pleinement le potentiel de Microsoft 365 Copilot. Eviden s'appuiera sur la méthodologie de Microsoft en matière d'adoption de l'IA pour aider les entreprises à optimiser les données grâce à l'évaluation d'experts, à l'identification des lacunes et à la mise en oeuvre des meilleures pratiques. Cela permet la création de contenu de haute qualité, la recherche d'informations pertinentes et une collaboration efficace alimentée par l'IA avec Microsoft 365 Copilot.

Microsoft et Eviden investiront dans le développement et la livraison de solutions d'IA générative pour favoriser leur adoption par les clients, en s'appuyant sur le programme d'accélération de l'IA générative d'Eviden, et sur les 8.000 experts en données et en IA du groupe, présents en Amérique du Nord, dans la région EMEA et dans la région APAC.

"A une époque où l'innovation est primordiale, de plus en plus d'organisations cherchent à exploiter la puissance de l'IA générative dans leur stratégie cloud. En collaboration avec Microsoft, nous fournissons à nos clients de nouvelles solutions avancées qui leur permettront justement d'atteindre cet objectif et de favoriser la transformation de l'entreprise", commente Michael Liebow, Responsable de l'activité cloud d'Eviden, Groupe Atos.