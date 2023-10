Atos : Eviden à la tête d'un consortium chargé de la construction du supercalculateur Jupiter

(Boursier.com) — Un consortium franco-allemand composé d'Eviden -la ligne d'activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé- et de ParTec -la société allemande de supercalculateurs modulaires- annonce un contrat avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, qui sera exploité par le centre de recherche Jülich (Allemagne).

Grâce aux GPU et CPU de nouvelle génération de NVIDIA et SiPearl, le consortium fabriquera le premier système européen capable de dépasser le seuil des mille milliards de calculs par seconde, une étape clé pour garantir l'excellence scientifique et l'indépendance industrielle de l'Europe. En atteignant un niveau exceptionnel de puissance de calcul tout en réduisant la consommation d'énergie, le système permettra de nouvelles percées dans des domaines critiques tout en favorisant l'innovation pour l'ensemble de la communauté scientifique européenne. Jupiter est conçu pour s'attaquer aux simulations les plus exigeantes et aux applications d'IA à forte intensité de calcul dans les domaines de la science et de l'industrie. Les applications comprendront l'entraînement de grands modèles de base pour l'IA générative, des simulations pour le développement de matériaux avancés, la création de jumeaux numériques du coeur ou du cerveau humain à des fins médicales, la validation d'ordinateurs quantiques et des simulations à haute résolution du climat pour l'ensemble du système terrestre.

Basé sur l'architecture BullSequana XH3000 d'Eviden, avec un système breveté de refroidissement à eau chaude, Jupiter aura une capacité de calcul trois fois supérieure à celle du supercalculateur européen le plus puissant actuellement, et fournira une puissance équivalente à celle de 10 millions d'ordinateurs portables. L'ensemble du système occupera l'espace d'environ 4 terrains de tennis et utilisera plus de 260 km de câblage haute performance, ce qui lui permettra de traiter plus de 2 000 To par seconde, l'équivalent de 11.800 copies complètes de Wikipédia à chaque seconde.

L'enveloppe budgétaire globale du projet est d'environ 500 millions d'euros.