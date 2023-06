Atos : évidemment ?

(Boursier.com) — Eviden , ligne d'activités d'Atos "leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité", annonce que GMV, principal fournisseur de centres de contrôle de satellites, a sélectionné sa solution SkyMon pour le nouveau centre mis en place par l'opérateur de satellites du gouvernement espagnol, Hisdesat. SkyMon assurera la surveillance des satellites de nouvelle génération du programme Spainsat NG. Il s'agit des satellites les plus avancés d'Europe dans les domaines de la défense et des communications sécurisées. La solution SkyMon d'Eviden contrôlera en permanence le spectre numérique à bord des satellites et au sol, ce qui permettra de détecter la moindre variation du trafic et de prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires via un seul et même système.

La solution sera dotée d'un processeur numérique (DTP), une nouvelle technologie utilisée dans les satellites à très haut débit de nouvelle génération. Le DTP garantit des capacités de canalisation hautement dynamique et de routage transparent pour les applications de télécommunications spatiales avancées, qui nécessitent un système de surveillance performant en temps réel. En intégrant la charge utile de nouvelle génération avec le DTP, le programme Spainsat NG permettra d'augmenter les capacités des satellites et d'optimiser l'utilisation des ressources avec efficacité et flexibilité. Dans le cadre de cette approche, la solution interagit en permanence avec les satellites et les utilise comme sites de télésurveillance. Avec son architecture de microservices de pointe basée sur le cloud, SkyMon facilite la mise en oeuvre de telles capacités tout en garantissant robustesse et évolutivité.