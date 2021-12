Atos : étend les activités de ses centres de sécurité

(Boursier.com) — Atos lance un service managé de détection et réponse aux incidents (Managed Detection and Response) à destination de l'industrie des médias et du divertissement : 'MDR for media'. Ce nouveau service de cybersécurité accompagnera les acteurs de ce secteur dans leur protection face aux cybermenaces et aux piratages des contenus vidéos. Au coeur de l'opinion publique, les médias et leur contenu de qualité sont devenus une cible stratégique pour les piratages et les cyberattaquants, entrainant ainsi une baisse de revenu, explique Atos. Dans ce contexte, la solution d'Atos aide ces entreprises à prévenir la distribution de contenu illégale et à se protéger face aux brèches de sécurité et à l'exfiltration de données.