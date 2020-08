Atos et Symrise prolongent leur partenariat

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et Symrise, l'un des principaux fournisseurs allemands de parfums, arômes et ingrédients cosmétiques et nutritionnels, prolongent leur contrat pour une durée de 5 ans. Les objectifs de Symrise sont de poursuivre sa croissance et de renforcer sa position sur le marché. L'entreprise s'appuie sur Atos, son partenaire stratégique en matière de transformation digitale, afin de tirer profit des technologies les plus avancées pour créer des solutions évolutives, efficaces et transparentes en termes de coûts.

Son partenariat de long terme avec Atos permet notamment à Symrise de renforcer ses capacités d'innovation. Atos soutient Symrise dans cette voie par le biais de nombreux projets tels qu'une solution de machine learning dans le domaine de la recherche et du développement, des ateliers de "design thinking" au sein de l'Atos Innovation Lab et des réunions régulières sur l'innovation. Cette approche est soutenue par des méthodes de projet agiles.

L'accord de partenariat entre les deux sociétés couvre le développement et la gestion d'applications et de services d'infrastructure critique. Ces services comprennent la collaboration, les services SAP et de base de données, ainsi que les services de réseau et de Cloud hybride. En adoptant une solution Atos de Cloud hybride gérée, flexible et évolutive, Symrise est en mesure de poursuivre et renforcer son approche " cloud first ".

Avec ce contrat, Symrise bénéficie également d'une automatisation et d'une standardisation accrues des services, de l'introduction d'un outil moderne de gestion des services et d'un modèle de tarification à l'utilisation (pay-per-use). Les centres de données certifiés ISO d'Atos, la reprise après sinistre conforme à la norme BSI (BSI-compliant disaster recovery) et l'augmentation des performances de sauvegarde garantissent également des opérations plus efficaces et plus stables pour l'entreprise.