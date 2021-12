Atos et Siemens accompagnent le Maroc

(Boursier.com) — Atos , Siemens et l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc, ont annoncé leur collaboration au sein d'un large projet de gestion intelligente du réseau électrique local. Atos et Siemens travaillent à la mise en place d'une plateforme de comptage intelligent d'électricité qui permettra à ONEE de prendre le contrôle des données collectées par plus de 100,000 compteurs intelligents qui seront installés à travers le pays - et d'ainsi optimiser la consommation énergétique et le pilotage du réseau national tout en répondant aux besoins énergétiques croissants du Maroc. L'ONEE, qui soutient la transition énergétique du Maroc depuis 2012, avait besoin d'un système d'exploitation de réseau évolutif, alors que le déploiement de compteurs électriques intelligents modifie les modèles opérationnels et commerciaux des services publics.