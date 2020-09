Atos et RingCentral lancent Unify Office

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et RingCentral, leader de solutions de communications Cloud, de collaboration et de centres de contact pour les entreprises, lancent la première version d'Unify Office (UO) by RingCentral en France. La solution sera également disponible en Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Espagne et aux Pays-Bas. Adapté aux entreprises de toutes tailles, Unify Office by RingCentral permet aux utilisateurs de communiquer et collaborer simplement, où qu'ils se trouvent et depuis n'importe quel appareil. Ils accèdent via une solution professionnelle unique à des services de voix, de vidéo, fax et de collaboration d'entreprise.

Pierrick Belledent, responsable pôle informations métiers de l'Ecole Normale Supérieure (ENS), qui utilise Unify Office by RingCentral, explique : "La pandémie a nécessité de dématérialiser le déroulement du concours qui est une activité stratégique pour l'établissement. Notre partenariat avec RingCentral et Atos a permis de mener à bien cette session en permettant aux enseignants de collaborer ensemble en s'affranchissant des difficultés techniques. Atos nous a accompagnés pour mettre en place très rapidement la solution RingCentral qui a été plébiscitée par tous les usagers".