Atos et RingCentral étendent leur partenariat

(Boursier.com) — Atos et RingCentral, leader de solutions de communications cloud, de collaboration et de centres de contact pour les entreprises, ont annoncé l'extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d'une solution conjointe de Communications Unifiées as-a-Service (UCaaS) appelée 'Unify Office (UO) by RingCentral'. Celle-ci devient l'offre UCaaS exclusive pour les 40 millions d'utilisateurs de produits de la famille Atos Unify. Cette annonce étend la relation d'intégrateur de système précédemment annoncée entre Atos et RingCentral. Unify Office devrait être disponible à partir du 31 août 2020. L'ajout d'une solide solution de communication cloud va permettre à Atos de soutenir toujours mieux la transformation digitale de ses clients. Combiné à la gamme de produits OpenScape et à l'offre de centres de contact cloud, Unify Office donne aux clients d'Atos un accès unique à des solutions de pointe dans toutes les grandes catégories de communications unifiées.

Atos va également devenir un client d'Unify Office et va commencer à déployer Unify Office auprès des équipes d'Atos Unified Communications et Collaboration (anciennement Division 'Unify') avec pour objectif d'équiper ensuite ses 110.000 collaborateurs. Unify, anciennement Siemens Enterprise Communications, a été racheté par Atos en 2016. Pendant la pandémie de Covid-19, Atos a accéléré sa relation avec RingCentral et certifié plus de 90 partenaires avec un programme d'adoption précoce pour Unify Office.