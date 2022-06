Atos et OVH s'associent

(Boursier.com) — Atos et OVHcloud ont conclu un partenariat dans le domaine de l'informatique quantique pour la mise à disposition de l'émulateur quantique d'Atos dans le Cloud d'OVHcloud, 'as a service'. Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d'émulation quantique pour ainsi élargir l'écosystème d'acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques, ajoutent les partenaires. Qu'il s'agisse de laboratoires de recherche, de grandes écoles ou d'universités, de startups ou de grandes sociétés, "tous auront ainsi la possibilité de concevoir du logiciel quantique et d'explorer des cas d'application précurseurs en avance de phase".

Atos et OVHcloud se donnent pour mission de contribuer au développement d'un écosystème cohérent avec l'ambition de préparer l'arrivée des technologies de calcul quantique. Grâce aux deux leaders européens, les acteurs privés et publics de cet écosystème pourront disposer d'un environnement de programmation quantique où qu'ils soient, pour ainsi développer et expérimenter des briques logicielles quantiques 'as a service' en amont de la sortie effective des premiers ordinateurs quantiques.

En choisissant la technologie d'Atos comme ancrage à ses développements futurs, OVHcloud sera prochainement en mesure de proposer des solutions de calcul quantique sous forme de Notebook Jupyter, offrant aux développeurs une plus grande simplicité d'accès. Conçu selon des standards libres et ouverts, le Notebook offrira un niveau de performance variable en fonction de l'infrastructure, laquelle bénéficiera des travaux déjà menés par les équipes en charge de l'intelligence artificielle d'OVHcloud.

"Soucieux de renforcer l'écosystème numérique européen en embrassant les prochaines révolutions technologiques, Atos et OVHcloud se donnent pour ambition d'encourager l'adoption de ce nouveau paradigme afin de contribuer à la souveraineté technologique de l'Europe et de favoriser l'émergence de nouveaux champions dans ce domaine", indiquent les deux groupes.