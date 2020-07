Atos et Open sélectionnés par l'UGAP

(Boursier.com) — Atos et Open, acteur de référence de la transformation IT et Digitale des entreprises, ont été sélectionnés en groupement par l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), seule centrale d'achat public généraliste en France, pour délivrer des prestations informatiques d'assistance à maîtrise d'oeuvre d'applications (AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises. Ce marché est estimé à plus de 200 millions d'euros sur la durée du marché. L'UGAP constitue un véritable levier dans la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment en matière de soutien aux PME, d'emploi local, de développement durable, ou encore d'innovation. Dans le cadre du marché avec l'UGAP, les entités suivantes pourront donc faire appel aux prestations d'Atos et Open : collectivités territoriales, administrations et établissements publics de l'Etat, établissements publics de santé et secteur social - ou encore organismes privés assurant une mission de service public.

Déjà titulaires du précédent contrat de prestations AMOE, Atos et Open se sont de nouveau associés pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de TMA. Le groupement s'est enrichi d'un réseau structuré de partenaires pour démultiplier sa force de frappe, notamment en région, à travers un réseau de PME, TPE ou startups, qui vont ainsi pouvoir accéder à la commande publique.