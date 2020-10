Atos et le CEPMMT établissent un centre d'excellence

Atos et le CEPMMT établissent un centre d'excellence









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT - ECMWF en anglais), créent un nouveau centre d'excellence en calcul haute performance, intelligence artificielle (IA) et informatique quantique pour la météo et le climat. Le centre sera basé au siège du ECMWF à Reading, au Royaume-Uni, où il permettra à une équipe de chercheurs internationaux d'accéder aux technologies et expertises émergentes en matière d'IA et d'informatique quantique, et de bénéficier des ressources de calcul haute performance du ECMWF, bientôt situées à Bologne, en Italie. L'objectif est de soutenir les scientifiques du ECMWF dans leurs travaux sur les prévisions et les pronostics météorologiques à moyen et long terme et sur la modélisation du climat au niveau mondial.

Grâce à ces dernières avancées technologiques, les chercheurs du ECMWF seront en mesure d'améliorer la capacité à prévoir la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques déclenchés par le changement climatique. Equipé du dernier supercalculateur BullSequana d'Atos, le centre bénéficiera du soutien des experts et des partenaires technologiques d'Atos. Ceux-ci collaboreront directement avec les chercheurs du ECMWF dans le but de développer de nouvelles techniques pour soutenir les prévisions météorologiques de nouvelle génération, contribuer à stimuler la découverte et l'innovation en matière de climat et de météorologie, et aider à préparer le ECMWF aux futures architectures de calcul haute performance et de traitement des données.