Atos et le CEA lancent le supercalculateur EXA1

(Boursier.com) — Atos et la Direction des applications militaires (DAM) du CEA annoncent la première partition du supercalculateur 'EXA1', qu'ils ont codéveloppé. Ce nouveau supercalculateur, CEA-HF, est basé sur l'architecture du BullSequana XH2000 d'Atos qui fait partie des 500 systèmes les plus puissants au monde. Classé en 14ème position dans le cadre du 'Top 500', CEA-HF est le supercalculateur basé sur des CPU, le plus puissant et le plus économe en énergie d'Europe. Doté de 12 960 processeurs AMD et de 829 440 coeurs de processeurs, il s'agit du plus grand système de calcul haute performance (HPC) jamais installé dans le monde. Particulièrement compétitif, EXA1 affiche une puissance de calcul de 23,2 pétaflops et une consommation d'énergie de 4,96 mégawatts.

Ce nouveau supercalculateur est entièrement refroidi par de l'eau grâce à la solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d'Atos qui utilise de l'eau tiède à cet effet.