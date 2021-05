Atos et le CEA accélèrent leurs travaux de recherche conjoints pour répondre aux enjeux industriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atos et le CEA, acteurs clés de la recherche technologique et de l'innovation, signent aujourd'hui un partenariat stratégique de recherche et d'innovation. Cet accord leur permettra de mener conjointement des travaux de recherche et développement afin de concevoir et d'accompagner l'évolution de solutions innovantes pour un large champ d'applications industrielles.

Le CEA et Atos collaboreront sur plusieurs thématiques, notamment la lutte contre le changement climatique qui est une priorité pour les deux partenaires. En effet, le CEA est un acteur majeur à la fois de la transition énergétique par son implication dans le domaine des sciences et technologies des énergies décarbonées, et dans les sciences du climat et de l'environnement où il contribue au progrès des connaissances depuis plus de 60 ans.

De son côté, Atos a placé la décarbonation au coeur de son approche commerciale, en développant une expertise unique en matière de réduction des émissions de carbone des processus d'entreprise. Atos et le CEA mettront leurs expertises respectives à profit afin d'aider les territoires urbanisés, cultivés et naturels à mieux suivre leurs émissions, en établissant des bilans en quasi-temps réel, et pour les échelles régionales et nationales, des émissions de CO2 - responsables, en grande partie, du changement climatique.

Atos et le CEA prévoient également d'explorer le champ du numérique frugal, enjeu majeur de maîtrise des consommations électriques et des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de ses activités sur les énergies décarbonées ou le recyclage, le CEA travaille en effet sur des programmes dans le domaine du numérique visant la sobriété et intègre dans ses feuilles de route technologiques la notion d'impact environnemental.

Poursuivant leur association de longue date autour de l'informatique quantique, les deux partenaires exploiteront les performances de l'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) pour faire progresser l'intégration de processeurs NISQ1 en environnement de calcul intensif, ainsi que la recherche de nouvelles générations de qubits supraconducteurs robustes ou de qubits à base de silicium. Les deux organisations avaient déjà créé une chaire industrielle et un conseil scientifique dédié, et participent au développement de la stratégie nationale sur les technologies quantiques.

En matière d'intelligence artificielle (IA), CEA et Atos accélèreront leur feuille de route commune dans les domaines de la maintenance prédictive et l'apprentissage incrémental - avec, notamment, des recherches sur l'IA "frugale", dans un contexte avec peu de données - et s'inscriront dans la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle.

Les équipes de recherche se pencheront également sur les questions de cybersécurité lors de travaux centrés sur les implémentations matérielles avec la mise en oeuvre d'algorithmes pré et post-quantique au sein de modules matériels de sécurité (Stockage, Hardware Security Module). La collaboration s'intéressera également au développement des capacités en matière de cryptographie homomorphe et à la caractérisation de la sécurité physique.

Enfin, les deux organisations travailleront à l'architecture cloud de confiance, au développement du continuum "cloud-edge" avec des solutions de répartition des données ainsi que des capacités de traitement entre technologies opérationnelles, technologies informatiques et cloud.