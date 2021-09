Atos et Intigriti lancent un service de 'bug bounty'

(Boursier.com) — Atos et Intigriti, première plateforme européenne de bug bounty et 'hacking éthique', annoncent leur collaboration pour proposer une offre de bug bounty de bout-en-bout à destination des entreprises. Le bug bounty consiste à solliciter des chercheurs en sécurité et hackers éthiques, sélectionnés selon un protocole précis, pour rechercher les vulnérabilités d'une application ou d'un système. Apparue pour la première fois en 1995, cette approche s'impose comme la suite logique des tests d'intrusions pour déceler les failles de sécurité d'une organisation de manière continue.

En combinant la plateforme d'Intigriti et les services de cybersécurité d'Atos, les clients auront accès à une approche à la fois plus simple (un seul interlocuteur, une mise en place facilitée) et plus approfondie de la détection de vulnérabilités et de leur remédiation. Les consultants d'Atos accompagneront de A à Z l'entreprise cliente dans la création et la gestion de ses programmes de Bug Bounty en proposant un audit préalable, des tests d'intrusion, l'analyse des rapports de la plateforme, la classification des failles, le suivi, la remédiation, ou encore des services de détection et de réponse gérées.