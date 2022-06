Atos et IBM, une formule qui gagne ?

(Boursier.com) — Atos et IBM annoncent l'extension de leur partenariat autour d'IBM Cloud pour les Services Financiers (IBM Cloud for Financial Services) afin d'aider les sociétés de services financiers à parvenir à une sécurité optimale de leurs données et de leurs systèmes grâce à la 'surveillance de la cybersécurité par un tiers de confiance de l'UE' fournie par Atos. Cela permettra aux organisations, y compris les opérateurs d'importance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE), d'aller plus loin dans l'adoption de la technologie Cloud. Ces capacités supplémentaires leur permettront de protéger davantage leurs données et leurs systèmes et de les faire superviser conformément à la Directive Européenne sur la Sécurité des Réseaux et de l'Information (NIS) et à la Loi de Programmation Militaire (LPM).

En tant que leader européen des services de cybersécurité, et en proposant son expertise unique de 'tiers de confiance de l'UE' avec ses services de surveillance de la cybersécurité pour l'infrastructure IBM Cloud pour les Services Financiers, Atos aidera les clients d'IBM Cloud à renforcer leur conformité avec le plus haut niveau de sécurité exigé par le gouvernement français. Ces services clés de sécurité complètent les mesures de sécurité existantes d'IBM.

Atos permettra aux organisations utilisant IBM Cloud pour les Services Financiers de bénéficier de son expertise en matière de sécurité du Cloud grâce à son centre d'opérations de sécurité (Security Operations Center, SOC) local, situé en France. Le SOC d'Atos surveillera en permanence l'infrastructure IBM Cloud - le plan de données et le plan de contrôle - par la détection, l'analyse et la notification des incidents de sécurité, afin de s'assurer que toute menace est traitée immédiatement. Les services du SOC d'Atos sont délivrés conformément au référentiel PDIS (Prestataires de détection d'incidents de sécurité), émis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). La solution globale est basée sur de multiples scénarios de détection d'attaques spécifiques qui complètent les stratégies de détection d'IBM pour offrir une sécurité encore plus grande.